Benzinai, mezza vittoria di Urso. Faib riduce lo sciopero a un solo giorno

Carburanti, Faib decide di ridurre sciopero a un solo giorno

La presidenza nazionale Faib Confesercenti, riunita d'urgenza, a seguito dell'incontro con il Ministro Urso, ha valutato e ritenuto "positive" le aperture presentate e gia' formalizzate con un emendamento al decreto legge, e ha deciso di ridurre a un solo giorno lo sciopero.



"In particolare - spiega Faib in una nota - ci sembra un risultato importante la significativa riduzione delle sanzioni, la razionalizzazione della cartellonistica sugli impianti, la rapida convocazione di un tavolo di filiera per affrontare gli annosi problemi del settore, a partire dall'illegalita' contrattuale e dal taglio dei costi per le transazioni elettroniche".

"In segno di apprezzamento del lavoro svolto dal Ministro e dai suoi collaboratori, e con l'obiettivo di ridurre il disagio alla cittadinanza, la presidenza Faib ha dunque deciso di ridurre a un solo giorno la mobilitazione. La decisione verra' presentata alla riunione di coordinamento con le altre sigle, fissata per domani mattina, mercoledi' 25 gennaio".

Benzina, Fegica e Figisc/Anisa confermano lo sciopero - "Troppo poco e troppo tardi per revocare lo sciopero" che quindi "rimane confermato". Così in una nota i presidenti di Fegica e Figisc/Anisa spiegando che "il tentativo in extremis fatto dal ministro Urso, peraltro apprezzato, non riesce ad intervenire con la necessaria concretezza".