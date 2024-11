Sconto sui muti alle coppie under30, ma solo se promessi sposi. L'emendamento di FI fa discutere

Mutui, la misura per favorire le giovani coppie... Ma solo quelle che intendono sposarsi

La manovra finanziaria è al vaglio della Commissione bilancio della Camera, il lavoro da fare è enorme visto che gli emendamenti presentati per modificare la legge di Bilancio sono in totale 4.561. L'obiettivo è di far scendere questo numero fino a 250, con una scrematura intermedia fissata a 600. Tra le proposte di modifica depositate c'è anche una misura che sta facendo parecchio discutere, presentata da Roberto Pella e Francesco Cannizzaro di Forza Italia. Si tratta di agevolazioni per coppie under 30 che chiedono di accedere al mutuo per la prima casa. Ma il provvedimento non vale per tutti e questa misura se dovesse passare sarebbe sicuramente destinata a far discutere. Coppie giovani sì, ma solo quelle che hanno "un progetto di vita finalizzato al matrimonio".

E al massimo - riporta La Repubblica - entro i trent’anni, specifica tra l’altro l’emendamento di Forza Italia alla manovra che riscrive il perimetro dei beneficiari del Fondo di garanzia per i mutui sulla prima casa. La garanzia che copre il 50% della quota capitale del mutuo è riconosciuta oggi in via prioritaria alle giovani coppie, oltre che alle famiglie con un solo genitore e figli minorenni. Ora la proposta di modifica, a firma dei deputati di FI, chiede di riservare la corsia preferenziale solo alle "giovani coppie under 30" che pensano di sposarsi. E poi - prosegue La Repubblica - c’è il Ponte sullo Stretto. Al pronti via, incassato il primo via libera dal ministero dell’Ambiente, il progetto lievita: tre miliardi in più, dagli 11,6 miliardi stanziati dalla manovra per il 2024 a 14,7 miliardi. La richiesta della Lega.