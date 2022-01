Seco, balzo dei ricavi nel 2021: crescita del 43% a 114 milioni

Seco, nonostante l'impatto della pandemia l'azienda attiva nell'innovazione tecnologica nel 2020 registra una crescita complessiva del 108%

Seco, azienda aretina attiva nel segmento dell'Intelligenza Artificiale e dell'IoT e quotata su Euronext Star Milan, stima per il 2021 ricavi pari a circa 114 milioni, in crescita del 43% rispetto al 2020 e in linea con la guidance ufficiale precedentemente comunicata al mercato. Nel solo quarto trimestre, si legge in una nota, Seco ha confermato "una crescita superiore rispetto al mercato facendo registrare il miglior trimestre della propria storia in termini di volume d'affari".

In particolare, nel corso del periodo, i ricavi netti sono stati pari a circa 44 milioni, in crescita di circa 23 milioni e con una crescita complessiva del 108% (di cui 47% organica) rispetto allo stesso periodo del 2020. "Tale andamento p legato ad una significativa crescita registrata nelle aree a piu' elevato potenziale tra cui gli Usa, l'Emea e l'Asia Pacific", si legge nella nota.

"Nonostante gli impatti della pandemia e dello shortage di materiali, il 2021 è stato per Seco un anno pieno di soddisfazioni. Grazie alla nostra strategia, continuiamo a registrare un'eccezionale accelerazione del nostro business e ad acquisire nuovi clienti. Siamo ben posizionati per beneficiare delle enormi opportunita' di crescita che il settore presenterà nei prossimi anni: siamo infatti solo all'inizio di una grande rivoluzione industriale dove l'utilizzo di tecnologie come l'edge computing, l'AI e il 5G trasformerà la maggioranza dei processi industriali. Consentire ai nostri clienti di migliorare le loro performance, aggiungere valore ai loro prodotti: è questo l'obiettivo di lungo periodo di Seco", ha dichiarato Massimo Mauri, amministratore delegato del gruppo.