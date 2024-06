Shein presenterà l'ipo a Londra, valutazione di 64 miliardi

Shein, il gigante della moda online fondato in Cina, è pronto a presentare nei prossimi giorni un dossier alle autorità di regolamentazione per una potenziale quotazione in borsa a Londra. Lo riportano i media britannici. La quotazione, che secondo Sky News potrebbe valutare Shein 50 miliardi di sterline (64 miliardi di dollari), arriva dopo che il gruppo di fast-fashion con sede a Singapore si è scontrato con l'opposizione di una quotazione a New York a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Secondo il Financial Times e Sky, la presentazione nel Regno Unito avverrà sotto forma di offerta pubblica iniziale (IPO) “confidenziale”, che consente alle aziende una maggiore flessibilità e la possibilità di non divulgare informazioni sulla strategia futura prima della quotazione.

Shein, fondata con il nome di ZZKKO nel 2008 in Cina e con sede a Singapore, ha rapidamente conquistato il mercato globale del fast fashion rivolgendosi a clienti giovani attraverso i social media. L'azienda è stata accusata di sfruttare manodopera non retribuita, di oscurare i processi di produzione e di incoraggiare il consumo eccessivo, oltre a dover affrontare l'ira degli attivisti per i diritti ambientali e umani. L'Unione Europea ha recentemente aggiunto Shein all'elenco delle aziende digitali sufficientemente grandi da essere sottoposte a più severi controlli di sicurezza. L'azienda si aggiunge a Facebook, TikTok, X, YouTube e altri in un elenco di “piattaforme online molto grandi” che hanno più di 45 milioni di utenti attivi mensili nell'UE.