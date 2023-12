Siena Calcio in rosso: autogol da 8 mln. Verso il piano di concordato

Siena Calcio, tempo agli sgoccioli per presentare il piano di concordato

L'Associazione Calcio Robur (Acr) Siena 1904 Società Sportiva Dilettantistica srl, meglio nota come Siena, società calcistica italiana con sede a Siena controllata da poche settimane da Roberto Romano, ha tempo fino al 2 gennaio del 2024 per presentare un piano di concordato.

Lo ha stabilito qualche giorno fa il tribunale di Roma per bocca del giudice delegato Marco Genna che ha nominato Anna Maria Gualtieri quale commissario, ammettendo l’azienda al procedimento unitario di composizione della crisi con l’applicazione delle misure protettive dai creditori stante le domande di apertura della liquidazione giudiziale avanzate da The Footbal Street Lt e 35 ex dipendenti. Nel 2022 la società ha accumulato perdite per quasi 8 milioni di euro e il patrimonio netto è negativo a fronte di ricavi per 1,2 milioni.

Qualche settimana fa quando la proprietà era di Emiliano Montanari, il Tar del Lazio aveva confermato la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni aveva respinto il ricorso proposto dall'Acr Siena 1904 Spa contro i provvedimenti di diniego della richiesta di rilascio della licenza nazionale per la partecipazione al campionato di Serie C 2023/2024.

Dopo la sentenza del Tar la Spa ha cambiato status e denominazione assumendo quella appunto di Acr Siena 1904 Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata. Contestualmente la proprietà dalla Global Service di Montanari è finita appunto a Romano, socio e amministratore unico.

In oltre un secolo di storia il Siena, occupante il 52º posto nella classifica della tradizione sportiva delle squadre che hanno giocato in A e il 36º posto nella classifica perpetua dei punti, ha disputato 9 edizioni della massima serie, 13 campionati di Serie B, 1 campionato misto postbellico, e 44 tornei di Serie C più 8 di Serie C2, iscrivendosi in totale a 75 annate professionistiche sulle 90 organizzate dalla FIGC dal 1926.

Il miglior piazzamento in Serie A è il 13º posto della stagione 2007-2008. Ha inoltre raggiunto la semifinale della Coppa Italia 2011-2012 e vinto 1 campionato di Serie B, 1 Supercoppa di Serie C e 2 Scudetti Dilettanti.