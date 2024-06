Sinner, patrimonio di 50 mln a 22 anni. Non solo premi, ecco dove ha investito

Jannik Sinner, ecco dove ha investito. Patrimonio di 50 milioni di euro a soli 22 anni

A soli 22 anni, Jannik Sinner è il tennista numero uno al mondo. E, nonostante la giovane età, il suo conto in banca sta acquisendo un valore sempre più alto, di pari passo con i suoi successi sui campi da tennis.

Tra montepremi e sponsorizzazioni, il suo patrimonio è stimato in almeno 50 milioni di euro. Basti considerare che, solo nei primi mesi del 2024, il tennista ha portato a casa 2,28 milioni di euro grazie alle vittorie.

A livello di partnership, solo quella firmata nel 2022 con la Nike vale 150 milioni di euro per 10 anni, ma nel suo portafoglio figurano anche altri brand come Rolex e Head, banche come Intesa San Paolo, aziende come Lavazza, Fastweb, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Technogym, Pigna e Panini. Accordi che lo scorso anno gli hanno permesso di portare a casa altri 5 milioni di euro.

Grazie alle vittorie nei primi due mesi del 2024 l’atleta della Val Pusteria ha già incassato 2,28 milioni di euro e se si pensa che entro dicembre sono previste 20 partecipazioni fra tornei, finals e olimpiadi, il suo patrimonio è destinato a crescere ancora.

Ma non solo sponsor e gare. Sinner, infatti, ha all’attivo un portafogli di investimenti di tutto rispetto. Il tennista, infatti, attraverso tre società, investe anche in immobili. Tra cui, come scrive Wall Street Italia, anche a Milano.