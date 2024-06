Anna Kalinskaya, la dedica dolcissima a Jannik Sinner nella “City of Love”

“City of love”, scrive Anna Kalinskaya con a fianco un cuore e la foto della Tour Eiffel con le rive della Senna in primo piano. Parole dolci e un'immagine romantica, nella storia Instagram della tennista russa che, da qualche settimana si è legata sentimentalmente a Jannik Sinner.

Un amore confermato dallo stesso fuoriclasse azzurro una decina di giorni fa, dopo la vittoria al primo turno del Roland Garros contro Christopher Eubanks, in un match che aveva visto Anna presente sulle tribune. «Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato. Di più non dico», la risposta del tennista altoatesino alla domanda di un giornalista sulle voci che giravano circa la loro love story.

Anna Kalinskaya (Instagram annakalinskaya78)



Intanto la tennista russa Anastasia Potapova - sposata con il collega Alexander Shevchenko - nelle scorse ore parlando con i giornalisti al Roland Garros ha raccontato: "Perché oggi ci sono così tante coppie di tennisti? In quale altro posto le ragazze possono incontrare un ragazzo? Ad esempio, io non ho tempo per andare da qualche parte o fare una passeggiata. Le ragazze non hanno l'opportunità di incontrare qualcuno che non è nel tour. Devi andare da qualche parte per farlo, e hai tornei e allenamenti. Non è rimasta altra scelta. Inoltre, uomini e ragazze si vedono più spesso. Che ti piaccia o no, inizierai a comunicare. E questo è fantastico".