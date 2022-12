Smart working proroga oltre il 31 dicembre: che cosa cambia dal 2023

Smart working proroga, la misura al vaglio del governo Meloni: cosa cambia

Proroga dello smart working oltre il 31 dicembre: è in arrivo un nuovo slittamento del lavoro agile per le categorie fragili e genitori con figli sotto i 14 anni. È questa l'ipotesi al vaglio del governo Meloni, confermata oggi dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, intervistato oggi dal Messaggero. “Il ministero si sta muovendo, è una delle richieste che abbiamo avanzato”, ha detto il sottosegretario al quotidiano romano. La misura potrebbe rientrare nel decreto Mille proroghe con l'obiettivo contrastare la prevenzione dalla diffusione da contagi Covid nei luoghi di lavoro. Come noto, la misura è in scadenza alla fine del mese, e riguarda sia il settore pubblico che privato. La decisione finale, fa sapere il quotidiano romano, sarà presa nei prossimi giorni e coinvolgerà altri ministeri, tra cui quello della Salute. Era stato proprio il ministro del Lavoro della scorsa legislatura Andrea Orlando ad allungare fino al 31 dicembre le tutele per i lavoratori “fragili”, ovvero gli immunodepressi, i portatori di disabilità, gli ammalati di patologie degenerative, con il decreto Aiuti bis.

Proroga smart working, sono quasi 3,6 milioni gli smart workers in Italia