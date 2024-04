Smartphone, Samsung sorpassa Apple e le ruba il primato nelle vendite

Samsung batte Apple e riconquista il mercato degli smartphone ad inizio 2024

Samsung ha spazzato via Apple dal trono degli smartphone, riconquistando la leadership del mercato ad inizio 2024. Secondo le stime di IDdc, nell'ultimo trimestre il colosso coreano ha piazzato sul mercato ben 60,1 milioni dispositivi superando di gran lunga i modesti 50,1 milioni di iPhone venduti dall'azienda di Cupertino.

Il 2024 non ha avuto un inizio del tutto roseo per Apple, che, dopo aver interrotto il suo tanto discusso Project Titan per lo sviluppo di un'auto elettrica, ha anche subito un crollo del 10% nelle vendite globali. Un risulato così mediocre la colloca addirittura dietro ai principali rivali del settore. E le cause sono molteplici: dalla spinta a doppia cifra di Huawei (grazie al lancio dello smartphone Mate 60), sostenuta da generosi finanziamenti governativi cinesi, alle tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Cina, che stanno surriscaldando ulteriormente la competizione nel campo tecnologico.

Apple sta soffrendo il calo più drastico tra i primi cinque marchi di smartphone secondo l'analisi di Idc, lasciando il campo aperto a Samsung per riconquistare la corona. Con una quota di mercato del 20,7% contro i 17,3% di Apple, la casa sudcoreana ha quasi eguagliato le vendite dell'anno precedente, consolidando maggiormente il proprio dominio.

"Come previsto, la ripresa degli smartphone continua ad andare avanti con l'ottimismo del mercato che sta lentamente crescendo tra i marchi più importanti", ha affermato Ryan Reith, vicepresidente del gruppo Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers di Idc. "Mentre Apple è riuscita a conquistare il primo posto alla fine del 2023, Samsung si è riaffermata con successo come fornitore leader di smartphone nel primo trimestre", ha affermato.