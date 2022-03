Snam, Cdp candida il numero di Hera: Venier nuovo Ceo al posto di Alverà

Paolo Gallo confermato alla guida di Italgas, Benedetta Navarra proposta alla presidenza

Cassa Depositi e Prestiti candida Stefano Venier, attuale amministratore delegato di Hera, come nuovo numero uno di Snam al posto di Marco Alverà mentre conferma Paolo Gallo alla guida di Italgas. I nomi emergono dalle liste dei candidati per il rinnovo dei board delle due controllate energetiche presentate da Cassa. Per la presidenza di Snam Cdp propone Monica De Virgiliis, già presente nel board della società tra il 2016 e il 2019; per la presidenza di Italgas proposta invece l'avvocato Benedetta Navarra.

Nel dettaglio, il cda di Cdp, riunitosi oggi, ha approvato, in vista del rinnovo del Cda, la seguente lista di candidati per Snam, controllata tramite Cdp Reti al 31,35%: Monica De Virgiliis (presidente), Stefano Venier (ad), Qinjing Shen, Massimo Bergami, Augusta Iannini, Alessandro Tonetti e Francesca Fonzi. Per Italgas, controllata sempre con Cdp Reti al 26%, candidati Benedetta Navarra (presidente), Paolo Gallo (confermato ad), Qinjing Shen, Maria Sferruzza, Manuela Sabbatini, Claudio De Marco, Lorenzo Parola, Antonella Guglielmetti e Maurizio Santacroce.

Mentre nella lista di Italgas compaiono i nomi di: Benedetta Navarra all'incarico di presidente; Paolo Gallo; Qinjing Shen; Maria Sferruzza; Manuela Sabbatini; Claudio De Marco; Lorenzo Parola; Antonella Guglielmetti; e Maurizio Santacroce. Per quanto riguarda il collegio sindacale, all'incarico di sindaco effettivo sono stati candidati Paola Maria Maiorana e Maurizio Di Marcotullio, mentre all'incarico di sindaco supplente è stati candidato Stefano Fiorini.

