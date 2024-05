Snam, nel trimestre vola l'utile a 335 milioni in crescita dell'11,3%

Snam, nel primo trimestre utile netto a 335 mln (+11,3%). Crescono anche gli investimenti

Snam ha chiuso il primo trimestre del 2024 con un utile netto adjusted in crescita annua dell'11,3% a 335 milioni di euro su ricavi totali scesi dell'1,9% a 895 milioni. Balzo degli investimenti a 462 milioni di euro (+47,5% rispetto al primo trimestre 2023), soprattutto per gli interventi di adeguamento dei terminali di Ravenna e Piombino. L'ebitda è cresciuto del 17,8% a 703 milioni di euro per la crescita dei ricavi regolati, in parte assorbita dal minor contributo dei business della transizione energetica. In crescita l'indebitamento finanziario netto a 15,793 miliardi di euro (+523 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023), principalmente per gli investimenti realizzati nel periodo e per il pagamento dell’acconto sul dividendo 2023.

Sulla base della performance registrata nel primo trimestre, Snam rialza la guidance per il 2024, con investimenti pari a 3,0 miliardi , un livello di EBITDA adjusted superiore a 2,75 miliardi, un livello di utile netto adjusted pari a circa 1,23 miliardi e un livello di debito netto pari a circa 17,5 miliardi di euro.

Commentando i risultati l'ad Stefano Venier parla di dati "molto positivi, con gli investimenti e i principali indicatori in grande crescita, sia per le attività nazionali che per quelle delle nostre associates, a fronte di uno scenario di perdurante volatilità a livello globale. I solidi risultati ottenuti e la visibilità del nostro business ci consentono di migliorare la guidance 2024 di Ebitda e utile netto, con una significativa accelerazione sugli obiettivi previsti dal nostro piano industriale".