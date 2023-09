SocGen, crollo in Borsa del 12%. Il piano presentato delude gli investitori

SocGen, investitori delusi. Ecco cosa ha tradito le attese e ha provocato il crollo in Borsa

Non è piaciuto agli investitori il nuovo piano industriale presentato da Societe Generale, il primo firmato dal ceo Slawomir Krupa fresco di nomina alla guida della quarta banca francese per asset totali. L'annuncio - si legge su Il Sole 24 Ore - ha deluso, tanto che le azioni dell'istituto di credito hanno chiuso in calo del 12% alla Borsa di Parigi. Il mercato confidava in qualche annuncio a sorpresa, soprattutto sul fronte delle cessioni di asset, ma a deludere le attese sono stati anche e soprattutto i target conservativi di crescita dei ricavi.

Le nuove strategie annunciate dal manager da pochi mesi alla guida del gruppo prevedono una crescita media annua dei ricavi tra lo 0% e il 2% nel periodo 2022-26, un cost income da riportare sotto il 60% a fine piano, un ritorno sul capitale tangibile al 2026 tra il 9% e il 10% e la distribuzione di dividendi nel range di 40%-50% dell’utile netto reported.

Questi obiettivi sono leggermente inferiori rispetto ai target al 2025 che la banca aveva confermato a febbraio in occasione della presentazione dei risultati dell’ultimo esercizio: in quella occasione il management aveva indicato un cost/income inferiore al 62% nel 2025 e un ritorno sul capitale tangibile intorno al 10%, mentre la quota di distribuzione degli utili agli azionisti era stata indicata al 50%.