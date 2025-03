Tutti i soldi che Fiat, FCA e Stellantis hanno ricevuto dallo Stato

Il rapporto tra lo Stato italiano, i suoi governi e la Fiat, poi diventata FCA ed infine Stellantis, è stato sempre molto saldo non fosse altro che stiamo parlando di quella che per decenni è stata la principale azienda privata d'Italia capace di dare lavoro a decine di migliaia di persone nella sua storia tra dipendenti diretti ed indotto. Anche per questo lo Stato ha più volte concesso denaro per investimenti ed incentivi di vario tipo.

Quanti soldi ha dato lo Stato a Fiat

Fare un calcolo preciso e completo è di fatto impossibile: troppi e sotto forme diverse sono state le concessioni fatte da vari governo verso l'azienda torinese. Confesercenti qualche anno fa aveva abbozzato un conto risultato piuttosto salato: 200 mld di euro complessivo. Cifra mai confermata e/o contestata.

Conteggi più chiari si possono fare per quanto riguarda l'ultima fase storica dell'azienda automobilistica.

Dal 1990 per piani di sviluppo ed investimento aziendale per un totale di 10 mld di euro complessivi, lo Stato ha concesso a Fiat diventata poi FCA 4 miliardi di euro, il 40% del costo complessivo del piano.

Non solo investimenti; lo Stato è intervenuto anche per incentivi di vario tipo su licenziamenti o ad esempio per il periodo Covid: I dati INPS dicono che nel periodo compreso tra il 2014 al 2024 FCA e Stellantis hanno ricevuto una cifra complessiva di circa 886 milioni di euro in due tornate: la prima dal 2014 al 2020, la seconda dal 2021 al 2024.

Ci sono poi gli incentivi per gli acquisti, come quelli ricevuti negli ultimi anni per stimolare il mercato delle auto elettriche, poco amate dagli italiani. Secondo la CGIA di Mestre dal 2019 al 2024 il denaro messo dallo Stato per questa ragione è arrivato ad un totale di 3,5 mld di euro.

Anche il governo di Giorgia Meloni ha previsto stanziamenti oltre ai bonus per le vendite. Parliamo di 350 milioni di euro previsti per la traformazione a gigafactory dello stabilimento di Termoli.

Bisogna aggiungere che diversi di questi fondi sono stati restituiti negli anni dalla casa automobilistica.