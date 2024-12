Sole 24 Ore, il nuovo Ad? Orsini ha in mente un solo nome: ecco chi è

Sole 24 Ore, chi sarà il prossimo Ad? Rumor

Chi sarà il prossimo amministratore delegato del Sole 24 Ore? La corsa è appena iniziata, perché la scelta verrà presa ad aprile, ma secondo fonti accreditate che Affaritaliani.it ha potuto consultare, in pole position ci sarebbe Federico Silvestri, attuale direttore generale media&business del Gruppo. Il manager milanese gode della fiducia di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria che avrà l’ultima parola in proposito. Quello che è certo è che l’ex numero uno di Federlegno, al momento, abbia in testa il nome di un “interno”. E che Silvestri sia al top delle preferenze. Poi certo, la strada da qui ad aprile è ancora lunga e non si possono escludere i colpi di scena.

Nei giorni scorsi era circolata la voce che il posto di amministratore delegato del Sole 24 Ore fosse stato promesso a Luigi Gubitosi, ma a quanto risulta ad Affaritaliani il manager campano aveva già avuto l’occasione di sedere sulla poltrona di Ceo del quotidiano sei anni fa ma la cosa non si era concretizzata. Questo non significa che Gubitosi non sia stimato da Orsini, anzi. Tanto che pare che per il manager, già amministratore delegato di Tim, potrebbero comunque aprirsi le porte di Viale Sarca, magari con un posto come consigliere. Appare assai improbabile, per non dire quasi impossibile, la possibilità che Mirja Cartia d’Asero prosegua il suo viaggio al timone del Sole.