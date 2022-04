Sole 24 Ore, una donna verso il ruolo di Ad: Mirja Cartia d’Asero in pole

Sole 24 Ore, Mirja Cartia d’Asero favorita per il ruolo di Ad

Cerbone lascia la poltrona. L’Amministratore delegato de Il Sole 24 Ore, Giuseppe Cerbone, lascerà l'incarico il prossimo 27 aprile. Il manager, si legge in una nota della società, assumerà un altro ruolo in Confindustria. A riportarlo è Engage.it.

“Desidero ringraziare, a nome di Confindustria, tutti i consiglieri uscenti de Il Sole 24 Ore S.p.A. e, in particolare, l’Amministratore delegato Giuseppe Cerbone per il grande lavoro svolto in questi anni difficili. La sua elevata esperienza e comprovata professionalità hanno saputo accompagnare il Gruppo in un percorso di cruciale rinnovamento e trasformazione, teso al risanamento finanziario, allo sviluppo e al consolidamento del marchio come asset strategico nel panorama editoriale e industriale del Paese”, ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Edoardo Garrone (riconfermato alla Presidenza), Mirja Cartia d’Asero, Diamante Ortensia D’Alessio, Veronica Diquattro, Chiara Laudanna, Parzani Claudia, Ferruccio Resta, Alexander John Ross, Fabio Vaccarono, Tommasi Alessandro e Annarita Sofia sono i nomi proposti da Confindustria, maggiore azionista di Il Sole 24 Ore spa con il 66,81% del capitale, per il Consiglio di amministrazione del gruppo editoriale in vista della prossima assemblea del 27 aprile.

Secondo indiscrezioni di mercato, la favorita per il ruolo di amministratore delegato sarebbe Mirja Cartia d’Asero, nel Cda del Gruppo 24 Ore dal 2020, Co-fondatrice e a.d. di ReStar, società operativa nel comparto dei crediti deteriorati.

