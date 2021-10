Soluzione Tasse a un passo dalla quotazione: semestrale in crescita del 62%

Soluzione Tasse, consulenza fiscale in crescita: primi sei mesi da record rispetto al 2020

Sei mesi da record per Soluzione Tasse che registra una crescita del 62% rispetto a giugno 2020: il team di 35 commercialisti business partner specializzato nella consulenza fiscale per imprenditori e piccole media imprese, si prepara alla quotazione in borsa con Alantra, team finanziario internazionale, in qualità di global coordinator.

Grazie alla diversificazione dei servizi, alle soluzioni altamente tecnologiche adottate e all’alta specializzazione, il gruppo si distingue positivamente nel contesto stagnante della consulenza contabile e fiscale in Italia e all’estero. L'azienda ha chiuso una semestrale da record con un incremento del fatturato in crescita del 62% rispetto ai primi sei mesi del 2020, con una crescita di 100 nuovi addetti, tra dipendenti e collaboratori nel primi sei mesi di quest’anno.



Il dato è particolarmente significativo se si considera il contesto del mercato italiano dei servizi contabili e fiscali, che, dopo una leggera crescita nel 2015, si è mantenuto sostanzialmente stabile fino a ora e la previsione per le entrate derivanti dalle attività di contabilità, tenuta dei libri e revisione contabile e consulenza fiscale in Italia di una crescita a circa 21,1 miliardi di dollari entro il 2024. A livello globale, invece, si prevede che il mercato raggiungerà i 735,94 miliardi di dollari nel 2025 con un tasso di crescita annuale composto del 6,2%, con una crescita del 5,4%, nel 2021, passando da 544,06 miliardi registrati nel 2020 a 573,29 miliardi previsti per quest'anno.

In questo contesto, il gruppo Soluzione Tasse, grazie alla diversificazione dei servizi offerti e all’alto valore tecnologico aggiunto degli strumenti di analisi e consulenza sviluppati negli anni, si attesta come il primo riferimento nazionale per la consulenza contabile e fiscale delle piccole medie imprese.



“Con un team di commercialisti specializzato in criptovalute inoltre, - ha spiegato il fondatore Gianluca Massini Rosati, oggi siamo tra i pochissimi in Europa capaci di assistere nella consulenza contabile e fiscale anche aziende e privati che hanno deciso di investire o addirittura utilizzare le criptovalute come mezzo di pagamento per beni e servizi. Una competenza che molto presto diventerà indispensabile per i professionisti della contabilità aziendale”.

La consulenza fiscale richiede, infatti, un gran numero di capacità e competenze specifiche, in considerazione dei molteplici settori in cui si rivela necessaria, che vanno dall’ottimizzazione fiscale, alle operazioni straordinarie e alla tutela patrimoniale. In ambito tributario, inoltre, la legislazione si evolve in continuazione ed è sottoposta a costanti cambiamenti, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, costringendo i professionisti a un continuo e stringente aggiornamento.



“A livello globale, ha aggiunto Massini Rosati, la pandemia ha certamente rimodellato il mercato della consulenza fiscale che ha visto una forte riduzione delle consulenze relative alle attività di fusione e acquisizione e quelle riguardanti la fiscalità internazionale. Noi abbiamo visto una crescita della divisione che se ne occupa del 159% nei primi sei mesi del 2021. E prevediamo che il trend positivo possa continuare anche nei prossimi mesi, proprio a causa del prolungarsi della crisi che porterà molte aziende a immaginare soluzioni che prevedano ristrutturazioni e transazioni”.