Swg, l'impegno etico-sociale delle aziende determina la scelta dei consumatori

Consumatori-aziende, la responsabilità sociale conta sempre di più: l'impegno etico e sociale dei produttori è determinante nelle scelte

Swg, istituto triestino che progetta e realizza ricerche di mercato, opinione, istituzionali, di settore e osservatori, ha interpellato un campione di consumatori sul peso che nelle proprie scelte ha il fatto che un'azienda sia attenta alla responsabilità sociale. La responsabilità sociale, sottolinea l'istituto, negli anni è diventata particolarmente rilevante nelle valutazioni dei consumatori, grazie a un'aumentata consapevolezza e informazione degli stessi al riguardo. L'impegno etico e sociale dei produttori è sotto la lente di ingradimento dei consumatori, che esigono che l'attività delle imprese sia sostenibile dal punto di vista ambientale e rispettosa verso le persone.

Nel dettaglio, il 76% dei soggetti campioni (periodo di riferimento febbraio 2021) ha risposto che quando sa di un'azienda che ha comportamenti poco etici tende a non comprare più i suoi prodotti o servizi. Il 74% dichiara di tendere ad acquistare più volentieri prodotti e servizi di aziende note per l'impegno sociale, per il 50%, infine, la responsabilità sociale è solo una questione di marketing.

In maniera evidente è emerso uno scetticismo diffuso nei confronti della dimensione etica del comparto, soprattutto relativamente all'inclinazione alla solidarietà di banche e assicurazioni, e alla salvaguardia all'ambiente e all'attenzione delle persone, ambiti fondamentali per la Csr (Corporate Social Responsibility o Responsabilità sociale d'impresa).