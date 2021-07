Sostegni Bis, 350 mln di bonus auto usate. Proroga tasse partite iva al 15/9

Sostegni Bis, 350 mln di bonus auto usate. Proroga tasse partite iva

Il decreto Sostegni bis adesso è ufficialmente legge. Il Senato ha approvato il provvediemto che vale 40 mld di incentivi per aiutare l'economia in crisi a causa della pandemia da Covid che da un anno e mezzo sta affliggendo il mondo intero. Sono stati stanziati - si legge sul Sole 24 Ore - 350 milioni per l’ecobonus auto, che viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. Gli aiuti vanno anche alle auto usate, ma che siano Euro 6 e con contestuale rottamazione di un veicolo di medesima categoria e di almeno 10 anni.

Per quanto riguarda - prosegue il Sole - i versamenti delle imposte da parte dei 4,3 milioni di partite Iva soggette alle pagelle fiscali viene previsto che il saldo e il primo acconto delle imposte dirette e dell’Irap in scadenza il 30 giugno 2021 siano dovuti entro il 31 agosto di quest’anno. È tuttavia possibile arrivare al 15 settembre senza alcuna maggiorazione. Aggiunto anche un limite temporale, fissato al 30 settembre 2022, per la flessibilità sulla durata dei contratti a termine.