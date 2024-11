"SOStegno del Made in Italy", a Roma l'evento di Aepi con Unioncamere. Affaritaliani.it è media partner

"Sostegno del Made in Italy", a Roma l'evento di Aepi con Unioncamere

Il 5 novembre a Roma andrà in scena "SOStegno Made in Italy", l'evento organizzato dalla Confederazione AEPI in collaborazione con Unioncamere. L’iniziativa si terrà dalle 9 alle 13, presso Uniocamere - Sala Longhi, Piazza Sallustio 21. Affaritaliani.it è media partner.

Il programma