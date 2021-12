Sparkasse lancia l'Opa su CiviBank: nascerà un nuovo gruppo del Nord Est

Sparkasse punta almeno al 45% di Civibank, l'esborso massimo è di 145 milioni

Sparkasse ufficializza l'opa sulla Banca di Cividale, di cui detiene già il 17%. Il consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano, presieduto da Gerhard Brandstatter, ha deliberato all'unanimità di procedere a richiedere l'autorizzazione per l'assunzione di una partecipazione di controllo in Banca di Cividale Spa e lanciare un'offerta pubblica di acquisto totalitaria per contanti sulla totalità delle azioni CiviBank e dei warrant detenuti da coloro che erano azionisti di CiviBank prima dell'ultimo aumento di capitale.

Il prezzo di offerta è di 6,50 euro per azione e di 0,1575 euro per ciascun warrant. Il prezzo per azione offerto incorpora un premio del 22,64% rispetto alle quotazioni del periodo decorrente dal 15 ottobre 2021 al 3 dicembre 2021 su Hi-Mtf e del 21,02% rispetto alla media dei prezzi degli ultimi 12 mesi su Hi-Mtf.

In questo modo, nascerà un nuovo gruppo bancario formato dalle due banche che resteranno entità giuridiche distinte e con sede in una delle regioni del nord est: il nuovo gruppo, in termini di quote di mercato nel territorio di riferimento, si posizionerà immediatamente dopo i quattro principali gruppi bancari nazionali. Il nuovo gruppo potrà contare su un totale di bilancio a livello consolidato superiore a 16 miliardi di euro e un totale di masse amministrate pari a 26 miliardi di euro.

Al 30 giugno 2021 Sparkasse e Civibank hanno rispettivamente 1271 e 583 dipendenti mentre il numero di filiali è rispettivamente di 107 e 64. La banca di Bolzano stando alla semestrale, in cui ha realizzato utili per 42 milioni, ha attivi per 11,1 miliardi, crediti per 6,5 miliardi e una raccolta totale di 11,8 miliardi. Civibank conta attivi per 5,4 miliardi, crediti per 3,4 miliardi e un raccolta totale di 4,5 miliardi.