Boom della space economy: affari per 1.800 miliardi di dollari

Spazio, MCKinsey: "Opportunità di crescita da 1.800 mld di dollari per l'economia globale"

"L'industria aerospaziale sta vivendo una fase di crescita senza precedenti, con sviluppi innovativi che si susseguono di settimana in settimana. Dai test su nuovi sistemi di razzi al lancio di satelliti avanzati e missioni di esplorazione robotica sulla Luna, l'attività nello spazio sta accelerando e trasformando il nostro mondo. Si prevede che la space economy raggiungerà un valore di 1.800 miliardi di dollari entro il 2035, in significativo aumento rispetto ai 630 miliardi del 2023 e con una crescita del 9% all'anno". E' quanto emerge da un'analisi di McKinsey.

"Questo boom non riguarda solo le tradizionali applicazioni 'backbone', come satelliti, lanciatori, i servizi come la televisione broadcast o il Gps, sia quelle che definiamo 'reach', ovvero quelle per le quali la tecnologia spaziale aiuta le aziende di tutti i settori a generare ricavi. Uber, ad esempio, si basa sulla combinazione di segnali satellitari e chip all'interno degli smartphone per collegare autisti e passeggeri e fornire indicazioni stradali in ogni città", emerge ancora dall'indagine. "Nel 2023, le applicazioni backbone -continuano da McKinsey- rappresentavano 330 miliardi di dollari, ovvero poco più del 50%, dell'economia spaziale globale, mentre le applicazioni reach rappresentavano 300 miliardi di dollari. Il tasso di crescita annuale previsto per le applicazioni backbone e reach supera in modo significativo il tasso di crescita del Pil globale previsto per il prossimo decennio".

"I fattori di crescita dell'economia dello spazio includono la necessità di una maggiore connettività attraverso i satelliti, l'aumento della domanda di servizi di posizionamento e navigazione sui telefoni cellulari e l'incremento della domanda di analisi alimentate dall'intelligenza artificiale e dall'apprendimento automatico. Queste innovazioni stanno offrendo maggiori benefici a un ventaglio di stakeholder molto diversificato rispetto al passato, tra cui aziende di settori che vanno dal food and beverage ai trasporti. Potrebbero anche contribuire a risolvere alcune delle più grandi sfide globali, come il cambiamento climatico", si legge ancora nell'indagine. L'indagine ha inoltre evidenziato che: "l'impatto dello spazio si estenderà sempre più oltre lo spazio stesso.

La quota dell'economia dello spazio complessiva guadagnata dai fornitori storici di hardware e servizi per lo spazio si ridurrà gradualmente a vantaggio dei fornitori non tradizionali come le app di ride-hailing, che non avrebbero mai raggiunto una scala globale senza la tecnologia satellitare che collega conducenti e passeggeri e fornisce servizi di navigazione". E ancora "lo spazio diventerà sempre più un mezzo per connettere persone e beni. Cinque settori - supply chain e trasporti; prodotti alimentari e bevande; difesa finanziata dallo Stato; retail, beni di consumo e lifestyle; comunicazione digitale - genereranno un incremento di oltre il 60% nella space economy entro il 2035. Inoltre, altri nove settori registreranno ricavi legati al settore spaziale per diversi miliardi di dollari, creando opportunità per player tradizionali e non".

Oltre alla generazione di ricavi, lo spazio giocherà un ruolo sempre più cruciale nel mitigare le sfide mondiali, dall'allerta per le catastrofi e il monitoraggio del clima, al miglioramento della risposta umanitaria e una maggiore prosperità. La collaborazione tra attori pubblici e privati sarà fondamentale per garantire che le risorse offerte dallo spazio raggiungano questo potenziale. Sebbene esistano opinioni diverse sulla misura in cui le applicazioni basate e abilitate dallo spazio abbiano hanno già raggiunto un punto di inflessione, lo spazio è destinato a subire un'importante trasformazione nel prossimo decennio. Gli investimenti del settore pubblico continuano ad ampliarsi: paesi come il Giappone, il Perù, l'Arabia Saudita e la Tailandia investono in iniziative spaziali, e l'India è stata la prima a far atterrare una navicella spaziale vicino al polo sud lunare.

Al contempo, gli investimenti spaziali del settore privato continuano a promuovere l'innovazione e le opportunità in aree come l'ispezione in orbita, i servizi di manutenzione e le stazioni spaziali finanziate commercialmente, mentre le partnership instaurate tra il settore privato non spaziale ed attori dell'industria dello spazio si stanno espandendo. L'economia dello spazio sta evolvendo da una nicchia a un'economia diffusa, con la creazione di valore per più industrie e soluzioni a molte delle sfide più urgenti a livello globale. Quattro principali driver stanno alimentando la crescente rilevanza dello spazio nel quotidiano. Innanzitutto minori costi relativi alle operazioni di lancio. Il numero di satelliti che vengono lanciati ogni anno è cresciuto a un tasso annuo cumulativo superiore al 50% dal 2019 al 2023, mentre i costi relativi ai lanci sono diminuiti di 10 volte negli ultimi 20 anni - di conseguenza la diminuzione dei costi rende possibile un maggior numero di lanci. Anche il prezzo dei dati, fondamentali per la connettività, dovrebbe diminuire del 10% entro il 2035, a fronte di un incremento della domanda pari al 60%.

Altro driver di crescita: innovazione a livello commerciale (ad esempio, componenti e software). La continua innovazione in campo commerciale rende possibile ottenere risultati migliori nello spazio con satelliti sempre più piccoli. L'osservazione della Terra dallo spazio, ad esempio, consente attualmente di indentificare oggetti con una risoluzione di 15 centimetri (cm). Inoltre, queste immagini sono disponibili a un prezzo più accessibile, dato che il costo per pixel è in costante diminuzione. Quindi diversificazione degli investimenti e delle applicazioni. Un ampio gruppo di investitori ha mostrato interesse per il settore dello spazio, con investimenti privati che hanno raggiunto i massimi storici di oltre 70 miliardi di dollari nel 2021 e nel 2022. Nel frattempo, anche le attività e le applicazioni abilitate dallo spazio stanno diventando sempre più diversificate, ad esempio con il turismo dello spazio.

E gli ultimi sviluppi in campo spaziale suscitano entusiasmo e interesse in tutto il mondo, e i leader governativi e imprenditoriali si interrogano sempre più spesso su ciò che lo spazio potrebbe offrire in futuro. Lo spazio sta già cambiando il mondo così come lo conosciamo e i sia player tradizionali che i nuovi operatori in tutti i settori dovrebbero essere pronti a sfruttarne i vantaggi economici, sociali e geopolitici, man mano che le tecnologie basate o abilitate dallo spazio sono sempre più diffuse nel quotidiano. Anche l'innovazione tecnologica e la competitività finanziaria giocheranno un ruolo importante nel tracciare la traiettoria della space economy, con una stima al rialzo a 2,3 trilioni di dollari entro il 2035, grazie al miglioramento dell'accesso ai dati sullo spazio e sulla riduzione dei costi di accesso allo spazio. Viceversa, lo stallo nell'accesso allo spazio e i progressi tecnologici a livello terrestre in grado che riducono la necessità di tecnologie spaziali potrebbero portare a una stima inferiore, pari a 1,4 mila miliardi di dollari entro il 2035.