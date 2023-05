Starace dopo Enel riparte da Eqt Infrastructure: la nuova vita dell'ex Ceo

Da ex ad Enel al fondo Eqt: la nuova vita di Francesco Starace

Nuovo ruolo per Francesco Starace, che dopo nove anni come amministratore delegato di Enel entra ufficialmente a far parte del gruppo Eqt Infrastructure, come partner dell’advisory team del colosso svedese di gestione degli investimenti. Qui il manager italiano contribuirà alle attività di investimento, supportando le portfolio company e le iniziative strategiche.

Eqt è una società di private equity con sede in Svezia, specializzata negli investimenti dell'infrastruttura e nel settore dei private equity. L'azienda ha 119 miliardi di euro di asset in gestione in due segmenti di business, private capital e real assets. A metà maggio, attraverso il suo fondo Eqt Infrastructure VI, ha acquisito il 60% della rete di Wind Tre, sulla base di un enterprise value di 3,4 miliardi di euro. Ad ottobre dello scorso anno, inoltre, il colosso svedese insieme al colosso americano BlackRock sono stati fra i primi ad aver sondato il terreno sul dossier Italo.