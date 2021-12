Startup: 350mila euro in 30 giorni: chiuso il crowdfunding di DoctorApp

DoctorApp, il crowdfunding da 350mila euro

«Siamo molto orgogliosi di questo successo reso possibile da un intenso lavoro di squadra. - Ha commentato Alessandro Giraudo, CEO e Founder di DoctorApp. - Oggi raccogliamo i frutti di anni di lavoro e di scelte coraggiose. La nostra proposta è piaciuta agli investitori, ma prima ancora è stata apprezzata da medici e pazienti che hanno dato fiducia a un’app in grado di portare grandi benefici a tutti».

La startup degli appuntamenti per gli studi medici ha conquistato gli investitori per la bontà e la solidità del suo progetto: ha già all’attivo circa 32mila prenotazioni e 100mila utenti unici al mese. Cosa fa esattamente DoctorApp? Offre uno strumento semplice e adatto a tutti per prenotare direttamente una visita medica, usando lo smartphone o il computer. E chi non ha dimestichezza con la tecnologia può chiedere aiuto a un parente. Grazie alla funzione Nucleo Familiare, infatti, si può prenotare anche per qualcun altro. DoctorApp non semplifica solo la vita dei pazienti ma anche quella dei medici, che usandola possono ridurre il numero di telefonate da gestire fino all’80%.

DoctorApp, la sfida inizia ora

Non c’è dubbio che l’emergenza sanitaria globale, causata dalla diffusione del Covid-19, abbia portato all’attenzione del grande pubblico, in modo drammatico, l’esigenza di nuove soluzioni dedicate alla salute. Nel momento storico che stiamo attraversando è importante ripensare i modelli organizzativi e i processi di cura sfruttando tutte le potenzialità del digitale. Questo, gli investitori che hanno aderito alla campagna su CrowdFundMe, lo hanno capito benissimo. «Non capita spesso di chiudere una raccolta in crowdfunding con un mese di anticipo e con il massimo risultato»! Ha spiegato Marco Rizzelli, General Manager di Seed Money. «La sfida però inizia ora: sostenere e contribuire attivamente alla crescita di DoctorApp. In questo, l’esperienza del crowdfunding è fondamentale perché nel cammino non si è più da soli ma si è accompagnati da oltre 140 soci che hanno creduto nel progetto e hanno deciso di investire. A loro, semplici soci, ma soprattutto a noi di Seed Money, al fondo Apollion e a SocialFare, che a vario titolo abbiamo sostenuto questa fase importante di DoctorApp, il compito di seguire da vicino, accompagnando il percorso di crescita intrapreso da Alessandro Giraudo e soci! La strada è ancora lunga ma come si dice: chi ben comincia…»

DoctorApp, un lavoro di squadra

Dietro il grande successo di DoctorApp non c’è “solo” un fattore contingente. «Il risultato ottenuto – dichiara Laura Orestano, CEO di SocialFare – ci racconta due cose essenziali: primo, la rilevanza della soluzione offerta da DoctorApp, secondo, quanto sta crescendo lo strumento dell’equity crowdfunding. Come SocialFare pensiamo, inoltre, che questo risultato sia una riprova del lavoro fatto dal nostro team assieme ai founder di DoctorApp durante il percorso di accelerazione. Una strada che si conferma molto valida per la nascita e la crescita di imprese a impatto sociale, che hanno tra i loro espliciti intenti quello di migliorare la vita delle persone e delle comunità, attraverso nuove competenze e soluzioni innovative».

DoctorApp, come verranno investiti i fondi raccolti dalla campagna di crowdfunding

I fondi raccolti dalla campagna di crowdfunding verranno investiti nello sviluppo di nuove funzioni dedicate agli specialisti della medicina ma anche nell’ampliamento del team con nuove figure professionali. DoctorApp potrebbe presto arrivare non solo negli studi dei medici di base ma anche in quelli di molti professionisti. Parte dei fondi raccolti servirà per far conoscere l’app a più medici e persone possibili, grazie a campagne di direct mailing e advertising sui social, ma anche con la partecipazione a fiere ed eventi, programmi di referral e partnership che coinvolgeranno importanti player del settore.