Stellantis, aumentano dell'11% le immatricolazioni in Europa ad agosto

Rialzo delle immatricolazioni dell'11% nel mese di agosto in Europa per Stellantis

Sono tornate a crescere, ad agosto, le immatricolazioni di auto nuove del gruppo Stellantis in Europa (Unione europea + Paesi Efta e Uk) che hanno registrato un rialzo dell'11% rispetto allo stesso mese del 2021, attestandosi a 136.721 unità. Lo rende noto l'associazione europea dei produttori Acea che indica anche la crescita della quota di mercato al 18,3% dal 17% di agosto dello scorso anno. Acea diffonde anche i dati di luglio, ancora caratterizzati dalla flessione delle immatricolazioni e che per Stellantis mostrano un calo del 9,9% delle vendite di auto nuove in Europa a 166.082 unità.

Negli 8 mesi il gruppo registra un calo del 17,6% annuo. Ad agosto tra gli altri gruppi si registra un +6% per Volkswagen (che mostra un -12,7% a luglio) , +4,8% per Toyota (-3,8%) e +16% per Mercedes-Benz (-13,1% a luglio).