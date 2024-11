Stellantis cede Comau agli americani: arriva il via libera Ue all'acquisizione da parte di One Equity Partners

Comau, Bruxelles approva la cessione al fondo americano One Equity Partners

La Commissione Europea ha ufficialmente approvato l'acquisizione di Comau, società italiana del gruppo Stellantis specializzata nell'automazione industriale, da parte di One Equity Partners (OEP), fondo di private equity statunitense. L'operazione ha ricevuto il via libera poiché non presenta rischi di concorrenza: Comau e Oep operano infatti in mercati distinti e non correlati verticalmente.

La cessione di Comau era stata pianificata già da Stellantis come parte della strategia post-fusione tra FCA e PSA, annunciando a luglio scorso l’accordo per trasferire il 50,1% di Comau a Oep. A ottobre, il governo italiano ha esercitato il "golden power", autorizzando l’acquisizione con alcune condizioni mirate a garantire continuità negli investimenti. Come riportato dalla nota di Palazzo Chigi, la struttura dell’operazione prevede che Stellantis manterrà il 49,9% della nuova società Oep Heron BidCo, mentre la quota di maggioranza del 50,1% andrà a Oep Heron MidCo, entità indirettamente controllata da Oep.