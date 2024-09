Stellantis continua a sbandare e Tavares pensa a un cambio di leadership

Crisi Stellantis, Tavares si prepara a un rimpasto dei vertici aziendali

In Stellantis l'atmosfera si fa sempre più tesa. Al centro delle speculazioni c'è ancora una volta Carlos Tavares, l'attuale Ceo di Stellantis, che pare stia pianificando un'importante riorganizzazione ai vertici dell’azienda, nel tentativo di affrontare i problemi che hanno caratterizzato il 2024, tra class action negli Usa e tensioni con il governo italiano.

Insomma un anno tutt’altro che semplice per il gruppo di John Elkann e nonostante i numerosi tentativi di migliorare le prestazioni nei vari mercati globali, i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Le difficoltà incontrate nel mercato statunitense, in particolare, hanno pesato sui risultati finanziari, portando a una significativa pressione sulle azioni dell’azienda.

Di fronte a queste sfide, si intensificano le voci su un possibile rimpasto nella leadership. Secondo indiscrezioni del sito web ClubAlfa, Tavares potrebbe presto adottare una strategia di “fuga in avanti”, cercando di scaricare le responsabilità dei recenti insuccessi su alcuni dei principali dirigenti, con il successivo licenziamento di questi. Tra i nomi che circolano con insistenza ci sono quelli di Thierry Koskas, Chief Sales & Marketing Officer, e Linda Jackson, Ceo di Peugeot.

Da un lato, c'è chi crede che le mosse audaci di Tavares possano portare a una svolta positiva, ridando slancio al gruppo. Dall'altro, molti temono che il consiglio di amministrazione possa non essere in grado di gestire efficacemente una riorganizzazione così complessa, soprattutto considerando la varietà di marchi e strategie che Stellantis deve tenere in equilibrio.