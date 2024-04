Stellantis, dividendi per 4,7 miliardi. John Elkann incassa 83 milioni, mentre i fratelli Lapo e Ginevra...

Stellantis, i dividendi fanno felici gli Elkann. Ecco quanto incassano John, Lapo e Ginevra

Giornata di grandi annunci per Stellantis. Il colosso automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e il francese PSA Group, ha annunciato la distribuzione di dividendi per un valore totale di 4 miliardi e 700 milioni di euro.

L'annuncio arriva in un momento cruciale per Stellantis e per l'industria automobilistica nel suo complesso. Mentre il settore si sta ancora riprendendo dagli impatti della pandemia di COVID-19, le sfide legate alla transizione verso la mobilità sostenibile e all'innovazione tecnologica sono più pressanti che mai.

I dividendi saranno distribuiti agli azionisti di Stellantis in base alla loro partecipazione nella società e rappresentano un importante ritorno sull'investimento per coloro che hanno puntato sul successo dell'azienda. La data stabilita per il pagamento dei dividendi è il 3 maggio.

Ma quanto incasserà la famiglia Agnelli-Elkann, proprietaria con Exor del 14,90% delle quote di Stellantis? Dunque, facendo due conti, la holding incasserà ben 700 milioni e 300 mila euro dalla cedola. Successivamente, alla Giovanni Agnelli B.V. (proprietaria del 52,55% di Stellantis e posseduta da circa cento membri delle famiglie Agnelli e Nasi, discendenti del senatore Giovanni Agnelli) spetteranno ben 368 milioni di euro.

Proseguendo nella scaletta dell’azionariato, la Dicembre, holding dei tre eredi di Gianni Agnelli (John, Lapo e Ginevra Elkann) andranno così ben 139.842.907 euro. Ed eccoci alla soluzione.

La holding Dicembre è spartita in questo modo: il 60% a John e il 20% ciascuno a Lapo e Ginevra. Secondo i calcoli, dunque, John (presidente di Stellantis) incasserà quasi 84 milioni di euro (83.905.744), mentre Lapo e Ginevra intascheranno ben 27.968.580 euro a testa.