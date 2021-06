Stellantis fa cassa con Gefco: 500 milioni da investire nell'elettrico

Stellantis e Russian Railways fanno cassa con Gefco. Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia Reuters, la casa automobilistica e le ferrovie russe hanno avviato il processo di vendita del gruppo, attivo nei trasporti e nei servizi logistici. Il mandato, scrive MF, è stato conferito a JpMorgan e Rothschild che avranno l'incarico di trovare un compratore disposto a sborsare almeno due miliardi di euro.

Diversi potenziali acquirenti si sarebbero già fatti avanti per Gefco, che si avvia a chiudere il 2021 con un giro d'affari di 4,4 miliardi di euro con un margine operativo lordo di 345 milioni. Il gruppo è stato fondato nel 1949 da Peugeot, che ne è stato a lungo il solo azionista. Nel 2012, però, il costruttore francese ha ceduto il 75% di Gefco alle ferrovie russe per 800 milioni di euro, conservando il residuo 25% del capitale oggi detenuto da Stellantis.

La casa nata dalla fusione fra Fiat-Chrysler rimane tuttavia il primo cliente dell'impresa logistica ed è responsabile per il 50% del suo fatturato. Per contenere i costi, però, il Ceo Carlos Tavares avrebbe di recente segnalato l'intenzione di ridurre le commesse a Gefco, che occupa 11.500 persone in 46 Paesi, Italia inclusa.

Non è chiaro se per questo o per quali altri motivi i due soci abbiano deciso di intraprendere l'iter di vendita dopo aver tentato senza successo negli scorsi anni di quotare Gefco in borsa. L'eventuale cessione del gruppo per 2 miliardi di euro, in ogni caso, frutterebbe a Stellantis circa 500 milioni di euro, utili a sostenere gli ingenti investimenti necessari a portare a termine la svolta elettrica dell'auto.