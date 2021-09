Stellantis, Fiom: no novità da Tavares su Pomigliano, urge confronto con azien

Dopo la Sevel, oggi l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha visitato lo stabilimento di Pomigliano e Nola. Lo fanno sapere i sindacati.

"Il 14 settembre scadranno gli ammortizzatori sociali che avrebbero dovuto garantire la messa in produzione del Tonale, ma fino al suo avvio si dovrà continuare a utilizzare la cassa integrazione con perdite economiche non più sostenibili per le lavoratrici e i lavoratori. L'incontro di oggi tra l'amministragtore delegato Tavares e i delegati dei lavoratori non ha portato alcuna novità e garanzia sul futuro dello stabilimento campano, e' urgente affrontare la crisi in atto, occorrono provvedimenti e investimenti che si pongano come obiettivo di garantire occupazione e salari dignitosi", lo hanno detto in una nota congiunta Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil, e Mario Di Costanzo, responsabile automotive della Fiom-Cgil Napoli.

Il lancio del nuovo modello Alfa Romeo Tonale, che "nei piani dell'azienda dovra' garantire la piena occupazione, ha subito diversi ritardi dovuti anche all'emergenza sanitaria. Restano tutte le incertezze sul futuro della nuova Panda, vettura che ha mitigato gli impatti negativi in una condizione di mancanza di investimenti", hanno detto.