Auto/Stellantis frena nel primo trimestre: ricavi in calo, vendite giù del 10%

Stellantis: ricavi I trimestre -12% a 41,7 mld, consegne -10%

Stellantis ha chiuso il primo trimestre con ricavi netti per 41,7 miliardi di euro, in diminuzione del 12% rispetto al primo trimestre 2023 "a causa principalmente di minori volumi e di effetti cambio valutari e mix sfavorevoli, in parte controbilanciati da prezzi in tenuta". Lo si legge in una nota. Le consegne consolidate si attestano a 1.335 mila unità, in flessione del 10%, e "riflettono le azioni sulla produzione e sulla gestione dello stock in preparazione dell’arrivo dei nuovi prodotti nel secondo semestre 2024. Il confronto è verso il primo trimestre 2023 in cui le consegne erano invece cresciute per la ricostituzione delle scorte presso la rete dopo un periodo prolungato di limitazioni nelle forniture".

Stellantis: vendite Bev +8% e Lev +13% nel I trimestre

Le vendite globali di BEV (veicoli elettrici) e LEV (veicoli a bassa emissione) del gruppo Stellantis sono aumentate rispettivamente dell’8% e del 13% rispetto al primo trimestre 2023. Lo si legge nella nota di diffusione dei risultati.