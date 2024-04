Stellantis riporta consegne e ricavi netti nel primo trimestre 2024

Stellantis ha rivelato i risultati finanziari per il primo trimestre del 2024, segnalando un periodo di transizione significativo, ma con progressi tangibili verso obiettivi strategici ambiziosi.

Mentre le consegne globali e i ricavi hanno mostrato una leggera contrazione, principalmente a causa di una riduzione strategica delle scorte in preparazione di nuovi lanci di prodotto, la vendita diretta ai consumatori finali ha registrato una crescita, segnalando un miglioramento nella dinamica commerciale.

Il CFO Natalie Knight ha enfatizzato l'importanza di questo periodo di transizione, con l'introduzione di quattro nuovi modelli nel solo primo trimestre e piani per lanciare un totale di 25 nuovi modelli entro la fine dell'anno, inclusi 18 veicoli completamente elettrici (BEV). Questo ampio aggiornamento del portafoglio è visto come una mossa critica per migliorare la crescita e la redditività nella seconda metà dell'anno.

Dal punto di vista della sostenibilità e dell'innovazione, Stellantis non si è fermata ai nuovi modelli. Ha annunciato una partnership con la California Air Resources Board per ridurre le emissioni di gas serra e ha ampliato significativamente l'infrastruttura di ricarica per supportare l'adozione di veicoli elettrici. Inoltre, la compagnia continua a investire in ricerca e sviluppo, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale e alla tecnologia di propulsione avanzata, inclusa l'integrazione di ChatGPT in alcuni modelli e lo sviluppo di nuovi sistemi ibridi e a idrogeno.

I risultati finanziari mostrano che Stellantis è sulla buona strada per raggiungere un margine operativo rettificato a due cifre e un flusso di cassa industriale netto positivo nel 2024, nonostante le incertezze macroeconomiche. L'Assemblea degli Azionisti ha approvato un generoso dividendo, riflettendo la fiducia nella capacità dell'azienda di generare valore per gli azionisti.

Con un impegno forte verso l'innovazione e la sostenibilità, Stellantis si posiziona come leader nell'evoluzione del settore automobilistico, puntando a soddisfare le esigenze di mobilità di una popolazione globale in crescita e a mantenere una competitività di lungo termine nel panorama automobilistico in rapida evoluzione.