Stellantis e Galloo, joint venture per il riciclo dei veicoli a fine vita

Stellantis e Galloo, l'intesa per il riciclo dei veicoli a fine vita

Stellantis e Galloo, azienda leader nel riciclo dei metalli, hanno annunciato oggi la firma di un Memorandum d'intesa per l'avvio di una trattativa esclusiva per la costituzione di una joint venture per il riciclo di veicoli a fine vita.

La joint venture Stellantis-Galloo collaborerà con gli impianti di trattamento autorizzati per ritirare gli ELV dall’ultimo proprietario, consentendo così il recupero dei componenti per il riutilizzo, la rigenerazione e il riciclo. Si prevede che i servizi saranno operativi alla fine del 2023, partendo da Francia, Belgio e Lussemburgo per poi estendersi nel resto d’Europa. La joint venture offrirà i propri servizi ad altre case automobilistiche.