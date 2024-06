Stellantis, mega acquisizione in arrivo? Auto, un colosso americano nel mirino

Stellantis, un colosso americano nel mirino. Mega-acquisizione in arrivo?

Stellantis prepara il colpaccio? Recentemente, un rumor in particolare ha fatto sobbalzare gli addetti ai lavori del mondo dell’automotive. Ebbene, secondo le voci, per espandere la propria rete di distribuzione, il gruppo capitanato dall’Amministratore delegato Carlos Tavares, starebbe studiando l’acquisizione dell’americana. General Motors.

La notizia, riportata dalla rivista francese Auto Plus, segue il successo di Stellantis nei mercati europeo e sudamericano, nonostante alcune difficoltà nel mercato nordamericano, dove il gruppo possiede già marchi come Jeep e Dodge.

Stellantis, che include marchi prestigiosi come Fiat, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, e Lancia, potrebbe considerare strategico l'acquisto di GM, secondo l'analista Michael Foundoukidis. Nonostante GM registri profitti inferiori a quelli di Stellantis, i suoi marchi, tra cui Cadillac, GMC, Chevrolet e Buick, sono molto popolari negli Stati Uniti, rendendo l'operazione potenzialmente redditizia per Stellantis.

Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha recentemente visitato la sede americana del gruppo ad Auburn Hills, Michigan, e ha sottolineato l'importanza di strategie audaci e di riduzione dei costi per il gruppo. Un altro punto a supporto dell’idea dell’acquisizione, è che GM ha una presenza limitata in Europa, quindi l’operazione non si sovrapporrebbe ai marchi europei di Stellantis, evitando conflitti di marchio.

Tuttavia, è importante considerare che queste sono solo voci e non ci sono ancora conferme ufficiali. Rumors simili sono già circolati in passato, come quello di una possibile fusione tra Stellantis e Renault a febbraio, che non si è concretizzata. Sarà interessante vedere come si svilupperanno questi eventi nei prossimi mesi, dato che le grandi fusioni nel settore automobilistico non sono una novità.