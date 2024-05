Stellantis porta le auto cinesi in Italia. Niente produzione: ennesima beffa

Stellantis, l'accordo con Leapmotor per importare auto cinesi: le prime già a settembre

Non ci sono più dubbi adesso, l'accordo tra Stellantis e Leapmotor è cosa fatta. Il ceo Tavares porterà le auto cinesi in Europa. Il closing è vincolante e non lascia più spazio alle interpretazioni. A fare i conti con questa decisione del gruppo sarà inevitabilmente anche l'Italia. Ma per adesso - riporta Il Sole 24 Ore - non si parla di produzione (le fanno in Polonia), ma solo d’importazione e distribuzione. Tavares ha comunicato in prima persona i dettagli dell'intesa: "Ad appena sette mesi di distanza abbiamo il closing dell’accordo vincolante fra Stellantis e Leapmotor, firmato a ottobre. Ma la pianificazione è solo il 10%, il 90% è rappresentato dall’esecuzione. Ora entriamo nella fase operativa" della partnership.

L’annuncio - prosegue Il Sole - è arrivato ieri, durante la conferenza stampa congiunta con Zhu Jiangming, fondatore e ceo del produttore cinese specializzato in modelli elettrici ma soprattutto produttore di piattaforme modulari e di architetture tecnologiche. A ottobre 2023 Stellantis è diventata azionista strategico di Leapmotor con un investimento da 1,5 miliardi di euro, acquisendo una partecipazione di circa il 20%. L’accordo prevedeva anche la costituzione di Leapmotor International, joint venture 51-49 guidata da Stellantis, con diritti esclusivi per l’esportazione, la vendita e la fabbricazione dei prodotti Leapmotor al di fuori della Cina. Le vendite in Europa inizieranno da settembre con il suv C10 e la compatta T03.