Stellantis venderà le auto cinesi Leapmotor in Italia. Svolta sulla 500 ibrida

Stellantis venderà i veicoli Leapmotor in 9 paesi Ue. Poi il rumor sulla 500 ibrida...

Grandi novità in arrivo per Stellantis. "Oggi chiudiamo l'accordo con Leapmotor dopo la sigla dell'intesa vincolante lo scorso ottobre. Siamo pronti ad andare sul mercato e a esportare veicoli Leapmotor nel mondo, entriamo nella fase esecutiva dell'accordo".

Lo ha detto il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares durante una call con il Ceo e fondatore di Leapmotor, Zhu Jiangming. "Confermiamo la strategia "asset light" in Cina, l'investimento in Leapmotor rientra in questa filosofia, mentre per Leapmotor si apre la possibilità di esportare modelli e crescere", ha aggiunto.

Quanto alla strategia "inizieremo a introdurre Leapmotor in Europa in 9 paesi (fra cui Belgio, Francia, Italia, Olanda, Grecia, Romania e Portogallo) con 200 punti vendita di cui circa un terzo rappresentati da Stellantis and You".

La strategia prodotto prevede "6 modelli al 2027". "Stiamo finendo di omologare i veicoli, contiamo di iniziare a settembre 2024. Dopo l'Europa nel quarto trimestre toccherà a Sud America in Brasile e Cile e a seguire Medio Oriente e Africa e infine India e Asia Pacifica", ha concluso Tavares.

Ft, Stellantis in trattative per il nichel in Indonesia: focus sull'elettrico

Ma non solo l’accordo con Leapmotor. Stellantis è in trattative per investire in una fonderia di nichel in Indonesia e assicurarsi le forniture del metallo fondamentale per i suoi piani di espansione dei veicoli elettrici.

A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui la negoziazione, di cui non si conoscono i termini finanziari, è con l'indonesiana Vale e la cinese Huayou Cobalt, uno dei maggiori produttori mondiali di nichel e cobalto, che come la casa automobilistica non hanno voluto rilasciare commenti.

"Un potenziale investimento indonesiano riflette le ambizioni di Stellantis che prevede di investire 50 miliardi di euro sull'elettrico nel prossimo decennio, con l'obiettivo di raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2038", evidenzia il giornale economico, ricordando che "negli ultimi anni la casa automobilistica ha siglato accordi con fornitori di materiali per batterie elettriche in tutto il mondo".

L'investimento di Stellantis "sarebbe una vittoria cruciale" per l'Indonesia, che sta cercando di attirare le case automobilistiche occidentali nella sua industria del nichel, finora dominata dalle aziende cinesi, che hanno investito miliardi di dollari. L'Indonesia che domina il mercato del nichel è in trattative anche con altre case automobilistiche europee.

La Fiat 500 ibrida verso Mirafiori

Nel frattempo, il progetto di portare la produzione della Fiat 500 ibrida in Italia, presso lo stabilimento di Mirafiori, non è stato abbandonato. Olivier François, Ceo di Fiat e capo del marketing del gruppo Stellantis, ha confermato: "Posso confermare che ci stiamo lavorando ed è un tema a cui tengo personalmente molto. La questione non è chiusa: la produzione della Fiat 500 ibrida in Polonia è terminata e ci stiamo impegnando per poter costruire una nuova 500 ibrida a Torino insieme alla variante 100% elettrica".