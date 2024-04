Stellantis rallenta a due cifre nel trimestre, ma il titolo resta resiliente

Stellantis in frenata nel primo trimestre: vendite in calo e lievitano i prezzi

Stellantis ha affrontato il primo trimestre del 2024 con un rallentamento a doppia cifra, un'oscillazione che non si vedeva dal quarto trimestre del 2020. La società ha registrato una riduzione del fatturato del 12% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Il calo delle consegne del 10% ha gettato un'ombra sul mercato, nonostante le azioni strategiche di gestione della produzione e dell'inventario messe in atto in previsione dei nuovi lanci di prodotto nella seconda metà dell'anno.

Le regioni hanno mostrato una contrazione generalizzata delle consegne, ad eccezione del Medio Oriente e dell'Africa che hanno segnalato una crescita. Questo calo intenzionale delle consegne si inquadra in una preparazione strategica ai nuovi modelli, indicando che Stellantis sta posizionando le proprie risorse per un rinnovamento significativo della gamma di prodotti.

Nonostante la riduzione delle consegne, Stellantis ha registrato un aumento del prezzo unitario in quasi tutte le regioni, ma in calo a livello combinato. In America, il prezzo medio è salito da 44.7 mila a 47.4 mila, evidenziando un incremento del 6%, mentre in Asia il prezzo medio ha visto un balzo del 50%, passando da 23.4 mila a 35 mila. L'eccezione è stata l'Europa, dove il prezzo unitario è sceso da 24.5 mila a 22.8 mila, suggerendo pressioni competitive o strategie di prezzo aggressive.

Questo scenario di contrazione delle vendite unitarie getta incertezze su eventuali pressioni sui margini di profitto, aggravata da un periodo di incremento dei costi di produzione e incertezze economiche globali. Tuttavia, Carlos Tavares, nella sua ultima comunicazione, ha evidenziato l'eventuale normalizzazione dei costi delle materie prime e l'efficienza operativa come le principali aree di opportunità per il futuro prossimo.

Nonostante i recenti ostacoli, il titolo di Stellantis, primo titolo a maggiore capitalizzazione sul mercato italiano, continua a mostrare una resilienza, evidenziato da un rialzo dall'inizio dell'anno del 9.8% fino al giorno precedente. Questo riflette una fiducia sottostante degli investitori nella capacità di Stellantis di navigare attraverso queste sfide temporanee e di capitalizzare sulle imminenti innovazioni di prodotto. Mentre il primo trimestre del 2024 può essere interpretato come un periodo di necessaria rifocalizzazione per Stellantis, la direzione presa dalla compagnia sembra promettere un rilancio forte nei prossimi mesi, sostenuto da strategie mirate e una chiara visione di futuro nel settore automobilistico. Con il titolo che si muove al di sotto della sua media mobile a 100 giorni, sarà intrigante osservare eventuali sviluppi futuri.

*Italian market analyst di eToro