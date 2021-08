Stellantis, risultati record primo semestre 2021: titolo vola in Borsa

Stellantis vola a Piazza Affari dopo aumento stime 2021

Titolo Stellantis in netto rialzo in borsa dopo i risultati del primo semestre e il miglioramento della stima sui margini per l'intero 2021. Il titolo guadagna il 4,4% a 17,07 euro, tornando sopra quota 17 euro toccata per l'ultima volta lo scorso 25 giugno.

STELLANTIS: RISULTATI RECORD NEL PRIMO SEMESTRE CON MARGINE DELL'11,4%

STELLANTIS riporta risultati record nel primo semestre su base pro forma con margine dell'11,4%. Nei primi sei mesi dell'anno, tutti i segmenti sono positivi e la guidance per l'intero anno é alzata a ~10% di margine del risultato operativo rettificato. In particolare i ricavi netti pro forma sono di 75,3 miliardi di euro, in crescita del 46%, il risultato operativo rettificato pro forma é di 8,6 miliardi di euro, con 11,4% di margine, margine record per il Nord America al 16,1%. STELLANTIS registra un forte avvio del piano di sinergie, con ~1,3 miliardi di euro di benefici di cassa nel primo semestre 2021. Il flusso di cassa disponibile industriale pro forma é negativo per 1,2 miliardi di euro, che "riflette gli impatti negativi sul capitale circolante dovuti a ordini di semiconduttori non evasi, compensando le sinergie nette positive". Forte liquidità industriale disponibile di 51,4 miliardi di euro.

Stellantis: Maserati torna in attivo nel primo semestre

Maserati torna in attivo con un risultato operativo rettificato del primo semestre di 29 milioni di euro e una quota di mercato in crescita in tutti i mercati. E' quanto si legge nella semestrale di Stellantis.

Stellantis: Tavares, nel semestre risultati importanti

"Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis per la loro straordinaria attenzione all’eccellenza operativa e alla messa in campo delle sinergie, azioni che hanno portato la società a raggiungere risultati finanziari importanti nel primo semestre". Lo afferma il ceo di Stellantis Carlos Tavares, commentando i risultati di bilancio. "A questi importanti risultati a livello operativo si affiancano progressi significativi su questioni strategiche, relative all’accelerazione nel campo dell’elettrificazione e del software, pilastri fondamentali della nostra strategia", ha aggiunto.

Stellantis: lancio di 11 modelli elettrici in prossimi 24 mesi

Avanti a tutta velocità sulla strategia per i veicoli elettrici da parte di Stellantis. La società, si legge nella nota sulla semestrale, lancerà 11 BEV (Battery Electric Vehicle) e 10 PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) nei prossimi 24 mesi; gamma dei veicoli commerciali leggeri completamente elettrificata in Europa, oltre a furgoni medi a celle a combustibile a idrogeno, entro la fine del 2021. Una terza ‘gigafactory’ annunciata per Termoli (Italia); trasformazione dello stabilimento di Ellesmere Port (Regno Unito) nella prima fabbrica della società esclusivamente dedicata ai BEV dalla fine del 2022. Inoltre Stellantis ha annunciato una partnership innovativa con Archer per creare veicoli a decollo verticale e con Engie EPS per sviluppare reti di ricarica rapida.