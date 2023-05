Stellantis sopra le attese, corrono i ricavi (+14%). Accelerano le vendite di auto elettriche

Stellantis, conti sopra le attese. In aumento a 1,476 mln le auto consegnate (+7%)

Il gruppo Stellantis chiude il primo trimestre 2023 con ricavi netti per 47,2 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto al primo trimestre 2022. La crescita è trainata dalle maggiori vendite, con auto consegnate per 1,476 milioni, con un +7%, grazie principalmente, informa una nota, alla migliore disponibilità di semiconduttori rispetto al primo trimestre 2022.

Lo stock complessivo di veicoli nuovi è di 1,302 milioni al 31 marzo 2023, valore che, si afferma, riflette un ritorno ai normali livelli di operatività e che include uno stock di proprietà di 384 mila unità. Stellantis ha avviato il riacquisto di azioni proprie per 1,5 miliardi di euro; il completamento della prima tranche da 500 milioni di euro è previsto per giugno 2023.

Crescono le vendite di auto Bev (+22%)

Le vendite globali di Bev sono aumentate del 22% rispetto al primo trimestre 2022 e rimangono una priorità globale con il lancio di ulteriori 9 veicoli elettrici a batteria nel 2023”.

Immatricolazioni alle stelle (+23,4%)

Stellantis ad aprile in Italia, secondo i dati elaborati da Daraforce, ha immatricolato 42.791 vetture contro le 34.663 immatricolazioni dell’aprile 2022, registrando un incremento del 23,4%. La quota lo scorso mese è risultata pari a 34.1%. Nei primi 4 mesi dell’anno i brand del gruppo hanno registrato in Italia 186.918 immatricolazioni contro le 158.742 del primo quadrimestre dell’anno passato, segnando un incremento del 17,7%. La quota nei primi quattro mesi è risultata pari a 33,9%.

Dividendo di 1,34 euro

Il dividendo ordinario di 1,34 euro per azione approvato dall’assemblea degli azionisti sarà in pagamento il prossimo 4 maggio.

Stellantis, conti ok ma scivola in Borsa

In Borsa, Stellantis scivola e registra il -2% dopo i dati del trimestre.