Stellantis, stop alle mascherine da Covid: 500 dipendenti in Cigs a Mirafiori

Stellantis, stop alla produzione di mascherine contro il Covid: 500 dipendenti in cassa integrazione straordinaria

Stop alla produzione. Stellantis non realizzerà più le mascherine anti Covid a Mirafiori perché il contratto con il commissario straordinario è scaduto. I circa 500 lavoratori, di cui più o meno la metà con ridotte capacità lavorative, andranno per un anno in cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione aziendale.

A renderlo noto sono i sindacati, i quali aggiungono che i lavoratori saranno utilizzati nell'ambito della riorganizzazione dell’attività a Mirafiori, dove è previsto un rafforzamento legato all'elettrificazione.