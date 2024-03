Stellantis, Tavares punta sul Brasile: annunciati investimenti per 5,6 mld

Stellantis annuncia un investimento di 5,6 miliardi di euro in Brasile

Stellantis ha annunciato investimenti per 5,6 miliardi di euro (30 miliardi di real) in Brasile tra il 2025 e il 2030, e il lancio di 40 nuovi prodotti, col potenziamento della piattaforma di veicoli ibridi del gruppo automobilistico. Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Brasilia il Ceo globale di Stellantis, Carlos Tavares, dopo un incontro col presidente Luiz Inacio Lula da Silva. "Questa è la solidità della nostra fiducia e del nostro impegno nel futuro dell'industria automobilistica sudamericana ed è una risposta all'ambiente favorevole che troviamo qui", ha affermato Tavares.

Mirafiori, prosegue la cassa integrazione

Mentre investeste in Brasile, in Italia Stellantis ha annunciato il prolungamento di due settimane, dal 2 al 20 aprile, della cassa integrazione alle Carrozzerie di Mirafiori a Torino, sui modelli 500 Bev e Maserati. Lo rendono noto i sindacati. Al momento sono coinvolti complessivamente 2.240 lavoratori. La richiesta è stata motivato dall’azienda con un andamento del mercato ancora a rilento in assenza dei nuovi incentivi per l’acquisto di auto elettriche ed elettrificate annunciati lo scorso primo febbraio ma che ad oggi non sono ancora entrati in vigore.