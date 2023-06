Stipendio in tasca prima della fine del mese: la svolta fintech di una startup

Salarify porta in Italia l’earned wage access (EWA): il servizio per accedere allo stipendio maturato ma non ancora retribuito

In un mondo del lavoro che si è gradualmente trasformato per decenni e che ha subito accelerazioni improvvise – durante la pandemia, con l'aumento dello smart working e la ricerca di un equilibrio tra vita e lavoro – un aspetto è rimasto identico a sé stesso per tutto l’ultimo secolo: la modalità di erogazione dello stipendio. La cadenza mensile – tipica del nostro paese – sembra non essere più adatta allo scenario contemporaneo: contesto reso più complicato dagli alti livelli di inflazione, salari fermi e la conseguente difficoltà ad affrontare eventuali spese improvvise nel corso del mese.

La rivoluzione arriva dal fintech: si chiama EWA - earned wage access, letteralmente “accesso anticipato al salario” - e la porta per la prima volta in Italia Salarify, startup italo-ungherese fondata da Bence Radák e Paolo Petrolini nel 2019. L'offerta di Salarify è rivolta alle aziende: sono queste che erogheranno, ai propri dipendenti, l’EWA come financial benefit, grazie all'integrazione del servizio nella piattaforma gestionale delle buste paga. I dipendenti potranno quindi accedere all'app Salarify Pay, registrarsi con il codice fiscale, selezionare il datore di lavoro e la cifra da prelevare e in pochi clic accedere al proprio salario in qualsiasi momento. Non si tratta di un anticipo o di un prestito, ma letteralmente dell’accesso flessibile e personalizzato al proprio reddito da lavoro: un’opportunità che funziona da rete di sicurezza in caso di spese improvvise ma, anche, da portafoglio digitale e da strumento di programmazione finanziaria.