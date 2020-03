Stop a mutui e tasse: ecco come funziona. Che cosa accade con le rate

Lo hanno chiesto a gran voce gli esponenti dell'opposizione e lo hanno confermato autorevoli membri del governo come i vice ministri dell'Economia Antonio Misiani e Laura Castelli. Il governo, per fronteggiare le ripercussioni economiche dell'emergenza coronavirus, sta lavorando alla sospensione dei mutui per famiglie e imprese e allo stop al pagamento delle tasse.

In concreto, stando a quanto risulta ad Affaritaliani.it, le rate mensile dei mutui, sia per la casa (famiglie) sia per i finanziamenti (imprese), non verranno pagate ad aprile e forse anche a maggio, dipende ovviamente da quanto tempo durerà l'emergenza Covid-19. Si va verso un accordo con l'Abi e con il sistema delle banche in modo tale che il mutuo o il finanziamento si prolunghi di uno o due mesi. Di conseguenza, quando la situazione tornerà alla normalità non ci sarà la rata doppia o tripla (uno dei grandi timori di queste ore), in quanto il tutto slitterà di uno o due mesi nel tempo.

Per quanto riguarda le tasse, invece, si pensa a un congelamento di tutti i pagamenti e di tutti gli oneri fiscali, tranne l'Iva sui prodotti, per almeno qualche mese. Successivamente, la riscossione delle imposte verrà dilazionata nel tempo per non gravare su imprese, partite Iva e cittadini.

Più difficile il capitolo bollete: luce, gas e telefono. Anche in questo caso si sta cercando di intervenire per bloccare i pagamenti per almeno uno o due mesi, anche se l'operazione - spiegano fonti politiche - appare più difficile in quanto si tratta di aziende nelle maggior parte dei casi private con le quali è più difficile per lo Stato siglare accordi come con le banche e l'Abi.

In sostanza, l'idea è quella di congelare il Paese e tutti i pagamenti per un certo periodo di tempo, in modo tale da poter ripartire quando l'emergenza coronavirus sarà passata, senza però che tutto venga chiesto immediatamente ai cittadini.