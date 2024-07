Stop ai cellulari in classe: arriva la firma del ministro Valditara

Stop ai cellulari nelle scuole: la nuova circolare del ministro Valditara

Il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'introduzione di un divieto completo sull'uso dei cellulari nelle scuole italiane a partire dal prossimo anno scolastico. Questa decisione amplia il divieto già esistente sull'uso personale durante le lezioni, estendendolo anche all'uso didattico.

Valditara ha reso nota la sua decisione durante il convegno "La scuola artificiale - Età evolutiva ed evoluzione tecnologica" a Roma, affermando: "Ho firmato una circolare che vieta dall'anno scolastico prossimo l'utilizzo del cellulare a qualsiasi scopo, compreso quello didattico. Non ritengo che l'uso del cellulare fino alle scuole medie sia benefico per la didattica. Naturalmente, questa misura non include l'uso guidato del tablet o del computer in classe."

Il ministro ha inoltre espresso preoccupazione riguardo agli smartphone a scuola, considerandoli una fonte di distrazione e, talvolta, di conflitti tra studenti e insegnanti. Il divieto sembra riguardare tutte le scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori, mirando a migliorare l'ambiente educativo con un ritorno a metodologie più tradizionali.

Inoltre, Valditara ha annunciato il ritorno al diario cartaceo per la registrazione dei compiti da svolgere a casa. "Con il passaggio verso le nuove tecnologie e l'introduzione del registro elettronico, i compiti a casa sono stati spesso inseriti su piattaforme digitali, costringendo i bambini a consultare elettronici o a chiedere l'aiuto dei genitori. Per il prossimo anno scolastico e oltre, torneremo al diario tradizionale, dove i bambini segneranno con la penna i compiti da svolgere per i giorni a venire."

Queste misure non solo faciliteranno il controllo dei genitori, ma promuoveranno anche la pratica della scrittura manuale tra gli studenti. "È fondamentale riabituare i ragazzi al rapporto diretto con la penna e il foglio," ha concluso Valditara, sottolineando l'importanza di mantenere certe tradizioni educative nonostante il progresso tecnologico.