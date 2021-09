Studio Kpmg, fiducia dei Ceo ai massimi. Nove su 10 pianificano investimenti

Kpmg, fiducia dei Ceo ai massimi. Nove su 10 pianificano investimenti

Il Coronavirus in Italia e nel mondo continua a far paura, ma il Paese a livello economico è ripartito con fiducia. La conferma arriva da uno studio internazionale di KPMG. Nonostante la variante ‘Delta’ del COVID-19, i CEO delle principali aziende a livello globale tornano ottimisti sulle prospettive di ripresa dell’economia globale, riportando la fiducia ai livelli pre-pandemici. Il 60% di essi è positivo sulla crescita globale dei prossimi 3 anni (lo era solo il 42% a gennaio di quest’anno), mentre quasi il 90% è ottimista sulle prospettive di crescita della propria azienda. Sono questi alcuni dei risultati che emergono dalla 7a edizione dello studio “KPMG CEO Outlook 2021”, che raccoglie le risposte di più di 1.300 CEO di aziende globali con fatturato superiore ai 500 milioni di dollari, di 11 tra le principali economie globali tra cui l’Italia.

Quasi 9 CEO su 10 stanno pianificando acquisizioni nei prossimi 3 anni per accelerare la crescita delle loro aziende. Oltre alle acquisizioni, si punta anche su alleanze e joint venture. Per il 69% dei CEO anche le alleanze e le Joint Venture sono strumenti da adottare con convinzione. I risultati dimostrano che sul mercato c’è molta liquidità e che le aziende hanno bisogno di imprimere un’accelerazione al loro percorso di crescita, adottando strategie di crescita inorganica per espandersi in nuovi mercati o per acquisire asset complementari rispetto al loro core business, soprattutto sui temi del digitale.