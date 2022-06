Superbonus, i fondi sono già finiti: è record d'incassi per la Lombardia

Superbonus 110% tutto esaurito, ma chi ha incassato di più? Il report

Superbonus 110% ko. Le risorse sono già finite e le casse del Tesoro sono vuote. Sulla tanta discussa agevolazione che permette di detrarre le spese fiscali in ambito edilizio si abbatte una nuova tegola. Questa volta a lanciare l’allarme è l’Enea, l’ente per il quale transitano tutte le pratiche per ricevere il bonus.

Secondo infatti il recente report diffuso, al 31 maggio scorso erano stati già effettuati interventi per un valore complessivo di detrazioni pari a 33,7 miliardi di euro di fronte ad uno stanziamento di 33,3 miliardi nell’intero arco temporale previsto per l’erogazione degli incentivi.