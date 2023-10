Superbonus, in arrivo 15 miliardi ma con tagli al fondo per i disabili

Arrivano i soldi per il Superbonus, ma in parte anche dal fondo per i disabili

Aumenta di 15 miliardi di euro il fondo per il Superbonus. Lo prevede il dl Anticipi che accompagna la manovra, pubblicato in Gazzetta. L'incremento per il 2023 è per "consentire il perfezionamento delle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi". Il decreto ha oneri per 27,98 miliardi nel 2023, coperti fra l'altro con lo scostamento votato dalla Camera, con 3,1 miliardi di definanziamento di programmi ministeriali, 2,53 dall'assegnazione a Cdp di titoli di Stato per il "Patrimonio Destinato", 2,77 di versamento in entrata da Cdp, e 350 milioni di riduzione del fondo per la disabilità.

Il governo promette di rimetterli l'anno prossimo, dice Repubblica, ma la vicenda ha suscitato subito qualche polemica. Nazario Pagano, presidente della Fand, la federazione delle associazioni delle persone con disabilità, ha detto a Repubblica: "Non abbiamo medici, specialisti, operatori socio-sanitari a sufficienza già in generale. Figuriamoci per il progetto personalizzato a ciascun disabile". E sulla stretta dei 350 milioni: "Sembra il gioco delle tre carte. Possibile mai che siano sempre i disabili a soffrire ed aspettare?"

I sindacati sono tenuti fuori da ogni interlocuzione con il governo sulla disabilità, sostiene Repubblica. Se ne lamenta Nina Daita, responsabile Cgil per le politiche sulla disabilità, sempre su Repubblica: "Dopo la grande propaganda elettorale di Salvini e Meloni sui disabili e i convegni della ministra Locatelli, il governo taglia i 350 milioni: vergognoso e immorale togliere ancora ai poveri".