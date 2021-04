Economia

Mercoledì, 21 aprile 2021 - 16:47:00 Superlega, danno anche per JP Morgan. Bocciata sulle pratiche di sostenibilità Standard Ethics, agenzia di rating sulla sostenibilità, ha tagliato il giudizio sulla banca da "EE-" a “E+” ("non conforme") per il supporto finanziario offerto di Andrea Deugeni