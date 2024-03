Supermercati aperti a Pasqua, per trovarne uno serve un miracolo. Ecco i pochi che non chiudono

Supermercati, trovarne uno aperto sembra impossibile. Ma potrebbero esserci delle eccezioni, ecco quali

Durante i giorni di Pasqua e Pasquetta, che quest'anno cadono il 31 marzo e il 1° aprile, trovare un supermercato aperto può essere una sfida. Tuttavia, per coloro che potrebbero aver bisogno di fare degli acquisti dell'ultimo minuto o che hanno dimenticato qualche ingrediente essenziale per il pranzo festivo, c'è ancora speranza. Alcune catene hanno deciso di garantire ai clienti un servizio limitato, specialmente durante il lunedì di Pasquetta.

Come scrive il Corriere, non tutte le catene hanno adottato turni e orari uniformi a livello nazionale; molte hanno preferito adattare le aperture alle diverse esigenze territoriali. Ecco, quindi, quali saranno le aperture previste dalle principali catene in Italia.

A Pasqua, la maggior parte dei supermercati sarà chiusa, fatta eccezione per alcune rare situazioni. Ad esempio, i supermercati Coop Liguria rimarranno tutti aperti, mentre gli ipermercati saranno chiusi. Dei 50 supermercati Nova Coop, più della metà (33) saranno aperti solo al mattino, insieme a due ipermercati e allo store gourmet di Torino Fiorfood. Per quanto riguarda il resto d'Italia, i punti vendita Coop e Ipercoop rimarranno chiusi.

Anche Esselunga e Lidl chiuderanno domenica. Per i supermercati Conad, le aperture durante i giorni festivi saranno decise dai singoli punti vendita. Molti di essi rimarranno chiusi domenica, ma è consigliabile verificare le indicazioni specifiche per ciascun punto vendita. Analogamente, per Carrefour, sarà a discrezione dei gestori decidere se rimanere aperti o chiudere a Pasqua. Le catene del gruppo VéGé, Tosano e Decò, saranno chiuse durante la Pasqua. Infine, per Bennet, saranno aperti solo i punti vendita situati nelle località più turistiche.

A Pasquetta sarà più facile trovare un supermercato aperto, ecco l’elenco delle aperture: