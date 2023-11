Tamburi, il manager dell'ottimismo: "L'Italia è in salute". E su Alpitour...

Tamburi: "Le imprese italiane continuano a prosperare"

Giovanni Tamburi, il principale investitore privato italiano, ha iniziato la sua carriera nel settore degli investimenti nel 1977, prima con Bastogi e poi con Euromobiliare, per poi avviare la propria attività indipendente nel 1991. Nel corso degli anni, ha investito circa sette miliardi di euro, registrando una serie di successi. Attualmente, detiene partecipazioni dirette attraverso la società quotata in Borsa Tip e partecipazioni indirette tramite club deal, per un totale di quasi sei miliardi di euro. La sua reputazione è quella di una persona onesta, trasparente e indipendente dagli interessi economici e politici. L'imprenditore si racconta in una lunga intervista all'inserto del Messaggero MoltoEconomia.

Tamburi, noto per la sua ottimistica visione del futuro, viene spesso considerato come un esperto nel campo degli investimenti e dei mercati finanziari. Quando si affronta il tema del recente calo dei mercati finanziari, Tamburi spiega che le borse tendono a salire quando i tassi di interesse scendono e viceversa. Tuttavia, ritiene che sia necessario attendere alcune settimane per capire meglio l'andamento dei tassi, poiché i livelli attuali non dovrebbero scendere notevolmente, essendo strutturali e non temporanei. Anche la recente guerra, a suo parere, ha avuto un impatto limitato sui mercati, ma potrebbe diventare un problema se si allargasse.

In merito all'inflazione, Tamburi sottolinea che il trend dell'inflazione è fondamentale per le decisioni sulle politiche dei tassi di interesse. Tuttavia, afferma che le banche centrali sembrano essere indecise sulle loro decisioni riguardo ai tassi, il che ha contribuito a indebolire l'economia reale. Ritiene che le banche centrali dovrebbero valutare attentamente le conseguenze delle loro decisioni e definire chiaramente i confini tra il raffreddamento dell'inflazione e le dinamiche economiche.

Parlando delle imprese italiane, Tamburi sottolinea che nonostante ci sia stato un rallentamento negli ordini, le aziende continuano a prosperare. I rincari delle materie prime e dell'energia sono stati assorbiti, e molte imprese hanno affrontato con successo le sfide legate alle supply chain e alla logistica. Anche la situazione legata alla Cina, che ha subito una frenata a causa della pandemia e delle questioni politiche, ha un impatto, ma il paese continua a crescere al 5% in termini assoluti.

Infine, Tamburi incoraggia i risparmiatori a investire in aziende solide, leader di mercato e con un basso indebitamento. Sottolinea l'importanza di sfruttare il potenziale delle imprese italiane, partecipando al loro sviluppo in modo etico e responsabile. Ritiene che investire in queste aziende sia gratificante e comporti pochi rischi, contribuendo alla crescita economica e alla creazione di valore aggiunto.