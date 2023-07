TAOMODA WEEK 2023 show a Teatro Antico

TAOMODA WEEK 2023 uno show sul palcoscenico del Teatro Antico di Taormina unico al mondo per il suo valore architettonico e paesaggistico con la moda internazionale della maison Anteprima e la sua fondatrice Izumi Ogino, dalle passerelle parigine la maison St.Nian Paris con la designer turca Nihan Baruk per la prima volta in Italia con la collezioni uomo donna, Calcaterra stilista milanese, noto per il suo stile elegante, minimale e senza tempo, Kiton incontro perfetto di eleganza, lusso e comfort rappresentato da Antonio De Matteis amministratore delegato del Gruppo Kiton.

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna